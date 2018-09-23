Адвокат Трампа рассказал об опасности Ирана

Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что Иран в настоящий момент представляет собой одну из главных угроз в мире.

Об этом сообщает Fox News.

«Иранский режим сейчас является самой опасной группой в мире. Они больше всех поддерживают терроризм», — сказал он.

.@RudyGiuliani: “The Iranian regime right now is the most dangerous group in the world.” pic.twitter.com/HCqchbVfSu — Fox News (@FoxNews) 23 сентября 2018 г.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что у американской стороны нет намерения сменить власть в Иране. При этом в мае адвокат Джулиани отметил, что американский лидер Дональд Трамп желает сменить власть в Иране.