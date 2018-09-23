В Китае ввели в эксплуатацию высокоскоростную железную дорогу
«Глава исполнительной власти госпожа Кэрри Лам и губернатор провинции Гуандун господин Ма Сингуи совместно провели церемонию открытия секции экспресса Гуанчжоу-Шэньчжэнь-Гонконг», — говорится в материалах пресс-службы.
Во время церемонии Лам отметила, что «после ввода в эксплуатацию высокоскоростная ЖД ветка свяжет три быстро развивающихся развивающихся города… Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Гонконг», что в дальнейшем посодействует экономическому, социальному и культурному обмену.
Благодаря строительству новой железной дороги жители Гонконга смогут добираться до провинции Гуанчжоу за 47 минут.
В июне сообщалось, что представители властей Китая и Непала подписали соглашение о соединении железной дорогой Тибетского автономного района Китая и соседнего Непала.