В Китае ввели в эксплуатацию высокоскоростную железную дорогу

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В Китае по высокоскоростной железнодорожной ветке Гуанчжоу-Шэньчжэнь-Гонконг запустили первый поезд. Об этом сообщает пресс-служба правительства специального административного района Гонконг.

«Глава исполнительной власти госпожа Кэрри Лам и губернатор провинции Гуандун господин Ма Сингуи совместно провели церемонию открытия секции экспресса Гуанчжоу-Шэньчжэнь-Гонконг», — говорится в материалах пресс-службы.

Во время церемонии Лам отметила, что «после ввода в эксплуатацию высокоскоростная ЖД ветка свяжет три быстро развивающихся развивающихся города… Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Гонконг», что в дальнейшем посодействует экономическому, социальному и культурному обмену.

Благодаря строительству новой железной дороги жители Гонконга смогут добираться до провинции Гуанчжоу за 47 минут.

В июне сообщалось, что представители властей Китая и Непала подписали соглашение о соединении железной дорогой Тибетского автономного района Китая и соседнего Непала.

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