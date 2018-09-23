МИД Ирана вызвал послов трёх стран ЕС в связи с терактом в Ахвазе

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми вызвал глав дипломатических миссий Данни, Нидерландов и временного поверенного в делах Великобритании на встречу в связи с терактом, произошедшим на военном параде в городе Ахваз. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

«Неприемлемо, что Европейский союз не вносит в черный список членов этих террористических группировок, пока они не совершат преступления на европейской территории», — отметил Касеми.

Агентство сообщает, что послы трёх государств ранее были уведомлены, что по мнению Ирана, на их территории укрываются члены террористических группировок, которые причастны к теракту в Ахвазе.

Касеми отметил, что надеется на экстрадицию преступников в Иран.

Кроме этого, глава МИД Ирана высказал в сторону дипломата Великобритании недовольство в связи с тем, что, по его мнению, предоставлять прямой эфир английской федеральной телесети представителю террористической группировки неприемлемо.

Дипломаты выразили глубокое сожаление по поводу произошедшего в Ахвазе и дали обещание передать все вопросы своим правительствам. Кроме этого, главы дипмиссий заверили Касеми, что их страны готовы к сотрудничеству с Ираном.

Ранее стало известно, что в городе Ахваз иранской провинции Хузестан боевики открыли огонь во время военного парада, приуроченного к годовщине начала Ирано-иракской войны 1980—1988 годов.