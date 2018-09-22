Китай выразил США протест в связи с новыми санкциями
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«Заместитель начальника отдела по международному сотрудничеству Центрального военного совета Хуан Лэйпин вызвал исполняющего обязанности военного атташе посольства США в Китае, которому был выражен протест и сделано представление в связи с санкциями в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и ответственного лица за эту структуру», — цитирует заявление Минобороны КНР РИА Новости.
Там подчеркнули, что сотрудничество с Россией соответствует нормам международного права.
Ранее США ввели санкции в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая, а также его главы Ли Шанфу. Ограничения были введены из-за сделок по покупке российских самолётов и ракетных систем С-400.
Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в беседе с НСН прокомментировал данный шаг американских властей.