Китай выразил США протест в связи с новыми санкциями

Китай выразил протест военному атташе посольства США в КНР в связи с введёнными американской стороной санкциями за военное сотрудничество Пекина с Москвой.

«Заместитель начальника отдела по международному сотрудничеству Центрального военного совета Хуан Лэйпин вызвал исполняющего обязанности военного атташе посольства США в Китае, которому был выражен протест и сделано представление в связи с санкциями в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и ответственного лица за эту структуру», — цитирует заявление Минобороны КНР РИА Новости.

Там подчеркнули, что сотрудничество с Россией соответствует нормам международного права.

Ранее США ввели санкции в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая, а также его главы Ли Шанфу. Ограничения были введены из-за сделок по покупке российских самолётов и ракетных систем С-400​​​.

Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в беседе с НСН прокомментировал данный шаг американских властей.