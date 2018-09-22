Пушков оценил призыв Китая к США об отмене санкций
Всё дело, по его мнению, в закупке Пекином у Москвы оружия.
«Полагаю, призыв Китая к США отменить санкции из-за покупки КНР российского оружия останется без ответа. Для США, как говорится, понты дороже денег», — говорится в сообщении.
21 сентября Соединённые Штаты ввели санкции в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая, а также его главы Ли Шанфу.
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что санкции США являются грубым нарушением принципов международных отношений.