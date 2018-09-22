Экс-аналитик Пентагона оценил действия России и Турции в Сирии

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Ход, предпринятый Россией и Турцией, по созданию демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб сможет удержать Соединённые Штаты от импульсивных действий. Об этом РИА Новости заявила бывший аналитик Министерства обороны подполковник ВВС США Карен Квятковски.

«Несмотря на небольшие масштабы, совместная российско-турецкая инициатива по Идлибу стала важным событием, конструктивным ходом, объединившим две державы, чтобы удержать Соединённые Штаты от безответственных действий в этом районе», — заявила Квятковски.

В этом ключе экс-аналитик Пентагона назвала США «злым ребёнком», а союз России с Турцией — «взрослым», выполняющим роль буфера.

Кроме этого, Квятковски отметила, что решение Москвы и Анкары «назвать защищённый анклав демилитаризованной зоной» поможет предотвратить искажение этой инициативы и принятие её за агрессию.

Ранее стало известно, что на встрече в Анкаре турецкие и российские военные определили границы демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе.

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