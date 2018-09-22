Латвийского резидента в США осудили на 14 лет за создание в антивируса-шпиона

Латвийского резидента Русланса Бондарса осудили в Соединённых Штатах на 14 лет тюрьмы за создание антивируса-шпиона Scan4you. Соответствующее сообщение появилось на сайте Министерства юстиций США.

Суд постановил, что с помощью программы, разработанной Бондарсом, хакеры проверяли, как скоро и будут ли вообще обнаружены вирусы и другое вредоносное программное обеспечение на компьютерах пользователей.

«Русланс Бондарс помог разработчикам вредоносных программ атаковать американские предприятия… Министерство юстиции и его партнеры по обеспечению соблюдения законов не делят поставщиков услуг, таких как Scan4You, и хакеров, которые ими пользуются: мы будем привлекать к ответственности за весь значительный ущерб, который они причиняют вкупе», — говорится в материалах пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Минюст США начал расследование в отношении компании Tesla из-за заявлений её основателя Илона Маска.