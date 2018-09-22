Латвийского резидента в США осудили на 14 лет за создание в антивируса-шпиона

Короткая ссылка
Латвийского резидента Русланса Бондарса осудили в Соединённых Штатах на 14 лет тюрьмы за создание антивируса-шпиона Scan4you. Соответствующее сообщение появилось на сайте Министерства юстиций США.

Суд постановил, что с помощью программы, разработанной Бондарсом, хакеры проверяли, как скоро и будут ли вообще обнаружены вирусы и другое вредоносное программное обеспечение на компьютерах пользователей.

«Русланс Бондарс помог разработчикам вредоносных программ атаковать американские предприятия… Министерство юстиции и его партнеры по обеспечению соблюдения законов не делят поставщиков услуг, таких как Scan4You, и хакеров, которые ими пользуются: мы будем привлекать к ответственности за весь значительный ущерб, который они причиняют вкупе», — говорится в материалах пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Минюст США начал расследование в отношении компании Tesla из-за заявлений её основателя Илона Маска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить