МИД отреагировал на статью The Guardian о плане России помочь Ассанжу бежать из Лондона

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Министерство иностранных дел России опровергло данные британской газеты The Giardian о том, что российские дипломаты в 2017 году якобы планировали помочь главному редактору WikiLeaks Джулиану Ассанжу бежать из Лондона.

Как отмечается в комментарии ведомства, материал содержит целый ряд «инсинуаций русофобского характера».

«Дипломаты не выходили ни на сотрудников посольства Эквадора в Лондоне, ни на представителей господина Ассанжа для того, чтобы способствовать его выезду с территории Великобритании», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что российское посольство поддерживает широкий круг контактов, что является обыденной практикой для любых дипломатов.

Ранее в диппредставительстве назвали данную статью очередным примером дезинформации и фейковых новостей британских СМИ.

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