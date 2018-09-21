В посольстве опровергли данные СМИ о «планах» России помочь побегу Ассанжа

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Посольство России в Великобритании опровергло опубликованную в СМИ информацию о том, что российская сторона якобы «планировала помочь устроить побег» главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа. 
В посольстве опровергли данные СМИ о «планах» России помочь побегу Ассанжа
  • ©Tolga Akmen/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщается в Twitter российского диппредставительства.

«Ещё один пример дезинформации и фейковых новостей британских СМИ», — заявили в посольстве. 

К твиту прикреплён скриншот статьи с заголовком, утверждающим, что «Россия имеет секретный план помощи Ассанжу в побеге из Великобритании».

Ранее адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон в интервью RT назвала условие для сотрудничества главного редактора WikiLeaks с Британией.

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