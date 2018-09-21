В посольстве опровергли данные СМИ о «планах» России помочь побегу Ассанжа
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- globallookpress.com
Об этом сообщается в Twitter российского диппредставительства.
«Ещё один пример дезинформации и фейковых новостей британских СМИ», — заявили в посольстве.
К твиту прикреплён скриншот статьи с заголовком, утверждающим, что «Россия имеет секретный план помощи Ассанжу в побеге из Великобритании».
Another example of disinformation and fake news by British media pic.twitter.com/94CiEgQsB8— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 21 сентября 2018 г.
Ранее адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон в интервью RT назвала условие для сотрудничества главного редактора WikiLeaks с Британией.