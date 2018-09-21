В посольстве опровергли данные СМИ о «планах» России помочь побегу Ассанжа

Посольство России в Великобритании опровергло опубликованную в СМИ информацию о том, что российская сторона якобы «планировала помочь устроить побег» главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Об этом сообщается в Twitter российского диппредставительства.

«Ещё один пример дезинформации и фейковых новостей британских СМИ», — заявили в посольстве.

К твиту прикреплён скриншот статьи с заголовком, утверждающим, что «Россия имеет секретный план помощи Ассанжу в побеге из Великобритании».

Another example of disinformation and fake news by British media pic.twitter.com/94CiEgQsB8 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 21 сентября 2018 г.

Ранее адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон в интервью RT назвала условие для сотрудничества главного редактора WikiLeaks с Британией.