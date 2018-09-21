Рианну назначили послом Барбадоса

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Правительство Барбадоса назначило уроженку острова Робин Фенти, более известную как Рианна, чрезвычайным и полномочным послом.
Рианну назначили послом Барбадоса
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Как сообщается на сайте информационной службы кабмина Барбадоса, в сферу ответственности Рианны войдут вопросы образования, туризма и инвестиций.

«Рианна очень любит свою страну, и это отражается в её благотворительной деятельности, особенно в сфере здоровья и образования», — отметила премьер-министр Барбадоса Миа Амор Моттли.

По словам премьера, певица внесла существенный вклад в популяризацию государства за рубежом, а также продемонстрировала проницательность и дальновидность в бизнесе, а потому власти хотят более активно использовать её возможности в деле преображения острова.

Сама Рианна заявила, что с гордостью принимает назначение и с нетерпением ждёт возможности поработать над улучшением Барбадоса.

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