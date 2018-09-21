Трамп предложил кандидатуру специалиста по России на пост посла в Армении
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Отмечается, что в настоящее время Трейси занимает пост старшего советника по делам России в Госдепартаменте США.
Также она занимала должности заместителя посла США в Москве, Ашхабаде и Астане. Трейси владеет русским языком.
Кандидатура Трейси будет рассмотрена сенатом США.
Ранее Трамп выдвинул кандидатуру командующего ВС США в Азиатско-Тихоокеанском регионе адмирала Гарри Харриса на должность посла в Южной Корее.