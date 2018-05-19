Трамп выдвинул адмирала Харриса на пост посла в Южной Корее

Американский президент Дональд Трамп выдвинул командующего Вооружёнными силами США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) адмирала Гарри Харриса на должность посла в Южной Корее.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Как отмечается, выдвижение на пост посла происходит на фоне готовящегося саммита Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, который запланирован на 12 июня.

Кандидатуру Гарриса предстоит утвердить сенату.

Ранее СМИ сообщали, что новым послом США в Южной Корее может стать адмирал Гарри Харрис.

Подробнее — в материале RT.