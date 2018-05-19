Трамп выдвинул адмирала Харриса на пост посла в Южной Корее
Американский президент Дональд Трамп выдвинул командующего Вооружёнными силами США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) адмирала Гарри Харриса на должность посла в Южной Корее.
Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Как отмечается, выдвижение на пост посла происходит на фоне готовящегося саммита Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, который запланирован на 12 июня.
Кандидатуру Гарриса предстоит утвердить сенату.
Ранее СМИ сообщали, что новым послом США в Южной Корее может стать адмирал Гарри Харрис.
Подробнее — в материале RT.
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