СМИ: Новым послом США в Южной Корее может стать адмирал Гарри Харрис

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Администрация США намерена выдвинуть командующего вооружёнными силами США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) адмирала Гарри Харриса на должность посла в Южной Корее. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, должность американского посла в Южной Корее вакантна уже больше года — с момента, когда Дональд Трамп стал президентом США.

Как отмечается, этот факт вызывает обеспокоенность в Белом доме, поскольку длительное отсутствие главы дипмиссии в Сеуле может негативно повлиять на взаимоотношения двух стран и координацию действий в отношении Северной Кореи.

Ранее Госдеп и МИД Южной Кореи выступили за продолжение давления на КНДР.

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