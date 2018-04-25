СМИ: Новым послом США в Южной Корее может стать адмирал Гарри Харрис
По данным издания, должность американского посла в Южной Корее вакантна уже больше года — с момента, когда Дональд Трамп стал президентом США.
Как отмечается, этот факт вызывает обеспокоенность в Белом доме, поскольку длительное отсутствие главы дипмиссии в Сеуле может негативно повлиять на взаимоотношения двух стран и координацию действий в отношении Северной Кореи.
Ранее Госдеп и МИД Южной Кореи выступили за продолжение давления на КНДР.