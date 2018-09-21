МИД: Россия в целом поддерживает усилия по реформе ООН

МИД России заявил, что Москва в целом поддерживает усилия по реформе ООН, но считает необходимой адаптацию организации к современным реалиям с сохранением её межправительственной природы.

Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД России.

Отмечается, что в ходе Генассамблеи ООН Россия будет выступать за укрепление центральной и координирующей роли ООН в мировых делах.

В МИД отметили, что попытки расшатать авторитет и легитимность ООН являются опасными и могут привести к демонтажу всей архитектуры международных отношений.

«Россия в целом поддерживает усилия по реформе ООН. Исходим из того, что они должны быть нацелены на адаптацию организации к современным реалиям при сохранении её межправительственной природы и заложенного в Устав ООН принципа «разделения труда» между её главными органами», — заявили в министерстве.

Также во внешнеполитическом ведомстве добавили, что на площадке Генассамблеи в последнее время «множатся инициативы с ярко выраженным конфронтационным зарядом». В России считают, что это может привести к перегреву обстановки и спровоцировать серьёзные трения между государствами — членами ООН.

«Убеждены, что Генассамблея — не поле для внутри- или внешнеполитического выяснения отношений. На её площадке должна царить атмосфера конструктивного взаимодействия, которая способствовала бы сужению имеющихся разногласий», — резюмировали в МИД.

Ранее стало известно, что на полях ГА ООН ожидается встреча глав МИД России, Ирана и Турции.