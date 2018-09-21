Чавушоглу анонсировал встречу с Лавровым и Зарифом по Сирии в Нью-Йорке

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Министры иностранных дел России, Турции и Ирана проведут переговоры по Сирии на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу анонсировал встречу с Лавровым и Зарифом по Сирии в Нью-Йорке
  • Reuters

«В Нью-Йорке мы с российскими и иранскими партнёрами (на полях Генассамблеи ООН. — RT) проведём трёхстороннюю встречу по Сирии», — цитирует Anadolu Чавушоглу.

По его словам, необходимо обеспечить перемирие в Сирии и сконцентрироваться на политическом урегулировании.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что благодаря проводимым в последние дни переговорам, включая встречу президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, в Идлибе «удалось предотвратить войну».

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