Чавушоглу анонсировал встречу с Лавровым и Зарифом по Сирии в Нью-Йорке
- Reuters
«В Нью-Йорке мы с российскими и иранскими партнёрами (на полях Генассамблеи ООН. — RT) проведём трёхстороннюю встречу по Сирии», — цитирует Anadolu Чавушоглу.
По его словам, необходимо обеспечить перемирие в Сирии и сконцентрироваться на политическом урегулировании.
Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что благодаря проводимым в последние дни переговорам, включая встречу президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, в Идлибе «удалось предотвратить войну».