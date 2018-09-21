Герасимов провёл переговоры с главкомом ВС НАТО
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны России.
«21 сентября 2018 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом Кёртисом Скапарротти», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что Герасимов и Скапарротти обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности, а также обсудили текущее состояние взаимодействия России и НАТО по военной линии.
Ранее в МИД России выразили обеспокоенность из-за учений НАТО вблизи российских границ.