Герасимов провёл переговоры с главкомом ВС НАТО

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Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов провёл телефонный разговор с главнокомандующим объединёнными вооружёнными силами НАТО Кёртисом Скапарротти.
Герасимов провёл переговоры с главкомом ВС НАТО
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны России.

«21 сентября 2018 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом Кёртисом Скапарротти», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что Герасимов и Скапарротти обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности, а также обсудили текущее состояние взаимодействия России и НАТО по военной линии.

Ранее в МИД России выразили обеспокоенность из-за учений НАТО вблизи российских границ.

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