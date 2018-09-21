Герасимов провёл переговоры с главкомом ВС НАТО

Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов провёл телефонный разговор с главнокомандующим объединёнными вооружёнными силами НАТО Кёртисом Скапарротти.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны России.

«21 сентября 2018 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом Кёртисом Скапарротти», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что Герасимов и Скапарротти обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности, а также обсудили текущее состояние взаимодействия России и НАТО по военной линии.

Ранее в МИД России выразили обеспокоенность из-за учений НАТО вблизи российских границ.