Песков опроверг сообщения об отказе Путина принимать звонки Асада
- Reuters
«Это не соответствует действительности, не верьте этим сообщениям израильских СМИ», — сказал Песков журналистам.
Таким образом он отреагировал на публикации ряда СМИ о том, что трагедия рассердила Путина и он не принимал звонки Асада, из-за чего тот вынужден был отправить телеграмму.
По данным Минобороны России, Ил-20 был сбит ПВО Сирии из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались российским самолётом. В результате крушения погибли 15 российских военнослужащих.