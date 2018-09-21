Песков опроверг сообщения об отказе Путина принимать звонки Асада

Сообщения средств массовой информации о том, что президент России Владимир Путин якобы не принимал звонки сирийского коллеги Башара Асада после крушения Ил-20 не соответствуют действительности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это не соответствует действительности, не верьте этим сообщениям израильских СМИ», — сказал Песков журналистам.

Таким образом он отреагировал на публикации ряда СМИ о том, что трагедия рассердила Путина и он не принимал звонки Асада, из-за чего тот вынужден был отправить телеграмму.

По данным Минобороны России, Ил-20 был сбит ПВО Сирии из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались российским самолётом. В результате крушения погибли 15 российских военнослужащих.