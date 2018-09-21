Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о «божественном оружии» России

Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что Россия занялась модернизацией «божественного оружия» из тяжёлой артиллерии.

В частности, речь идёт о 240-миллиметровом миномёте 2С4 «Тюльпан» и 203-миллиметровой гаубице 2С7 «Пион».

«Миномёты и гаубицы большого калибра — всё это сегодня модернизируется с точки зрения повышения эффективности данного оружия, прежде всего за счёт внедрения новых систем боевого управления, связи, автоматизации процессов принятия решения и расчёта боевого применения. В войнах нового поколения это оружие по-прежнему не устаревает. Оно эффективно и универсально», — рассказал он.

Коротченко подчеркнул, что Россия таким образом укрепляет собственную армию.

«Разумеется, мы не готовимся к войне. Но само наличие подобных видов оружия является сдерживающим фактором», — заключил эксперт.

Ранее издание The National Interest со ссылкой на Центр зарубежных военных исследований США сообщило, что Россия модернизирует «божественное оружие» из тяжёлой артиллерии.