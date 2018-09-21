Суд приговорил гражданина Эстонии к сроку за шпионаж в пользу России

Харьюский уездный суд в Таллине приговорил к году и восьми месяцам тюремного заключения 32-летнего гражданина Эстонии Евгения Славина по обвинению в заговоре против республики.

Как пишет Postimees, он признан виновным в сборе данных для российской военной разведки ГРУ.

Отмечается, что приговор был вынесен 10 сентября в ходе договорного производства.

Полиция безопасности задержала Славина 1 июля этого года и с этого времени он находится под стражей.

Уточняется, что одно из заданий Славина было сфотографировать возможное место будущего аэродрома НАТО в Эстонии.

В феврале 2018 года Эстония и Россия обменялись осуждёнными за шпионаж.