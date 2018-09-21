Суд приговорил гражданина Эстонии к сроку за шпионаж в пользу России
- РИА Новости
Как пишет Postimees, он признан виновным в сборе данных для российской военной разведки ГРУ.
Отмечается, что приговор был вынесен 10 сентября в ходе договорного производства.
Полиция безопасности задержала Славина 1 июля этого года и с этого времени он находится под стражей.
Уточняется, что одно из заданий Славина было сфотографировать возможное место будущего аэродрома НАТО в Эстонии.
В феврале 2018 года Эстония и Россия обменялись осуждёнными за шпионаж.