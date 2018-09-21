Суд приговорил гражданина Эстонии к сроку за шпионаж в пользу России

Короткая ссылка
Харьюский уездный суд в Таллине приговорил к году и восьми месяцам тюремного заключения 32-летнего гражданина Эстонии Евгения Славина по обвинению в заговоре против республики.
Суд приговорил гражданина Эстонии к сроку за шпионаж в пользу России
  • РИА Новости

Как пишет Postimees, он признан виновным в сборе данных для российской военной разведки ГРУ.

Отмечается, что приговор был вынесен 10 сентября в ходе договорного производства.

Полиция безопасности задержала Славина 1 июля этого года и с этого времени он находится под стражей.

Уточняется, что одно из заданий Славина было сфотографировать возможное место будущего аэродрома НАТО в Эстонии.

В феврале 2018 года Эстония и Россия обменялись осуждёнными за шпионаж.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить