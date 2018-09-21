В Минфине России гарантировали выплаты в случае санкций США по госдолгу

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Россия выполнит свои обязательства по внешним и внутренним заимствованиям даже в том случае, если Соединённые Штаты распространят санкции на госдолг, заявил заместитель министра финансов Сергей Сторчак.
В Минфине России гарантировали выплаты в случае санкций США по госдолгу
  • РИА Новости

«Мы, как ответственный заёмщик, намерены аккуратно, своевременно, в необходимых объёмах выполнять свои платёжные обязательства. Разговоры о том, что в отместку за это мы не будем платить по внешнему долгу и по государственному внутреннему долгу, не имеют под собой никакого основания», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что в России «есть ястребы тоже в различных органах власти».

«Но, поверьте, в правительстве, в Министерстве финансов мы ситуацию так не видим», — добавил Сторчак.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что российские власти разработали меры на случай введения санкций в отношении государственного долга.

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