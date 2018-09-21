СМИ: В Китае начали антикоррупционную проверку главы энергетического управления
Об этом информирует «Синьхуа» со ссылкой на заявление ведомства.
«Нур Бекри подозревается в серьёзных дисциплинарных и правовых нарушениях...над ним установлен надзор, инициировано расследование», — указывается в заявлении.
Как отмечается, формулировка «серьёзное нарушение партийной дисциплины» в Китае используется в антикоррупционных делах.
В декабре 2017 года в КНР возбудили дело против экс-члена политбюро ЦК КПК по подозрению во взяточничестве.
Также эксперт в разговоре с НСН предложил перенять опыт Китая в борьбе с коррупцией и наркобизнесом.