СМИ: Власти Китая создадут единое антикоррупционное ведомство
«Предстоящая реформа системы надзора ставит своей целью усилить лидерство партии в борьбе с коррупцией, создать единую систему борьбы со взяточничеством и обеспечить более полный охват контроля за действиями чиновников», — рассказал изданию эксперт Центра исследований Восточной Азии и ШОС Института международных исследований МГИМО Игорь Денисов.
При этом он отметил, что возглавить ведомство может нынешний глава ЦКПД Чжао Лэцзи.
В декабре в КНР возбудили дело против экс-члена политбюро ЦК КПК по подозрению во взяточничестве.
Также эксперт в разговоре с НСН предложил перенять опыт Китая в борьбе с коррупцией и наркобизнесом