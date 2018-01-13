СМИ: Власти Китая создадут единое антикоррупционное ведомство

Китайские власти в ближайшее время намерены создать единое антикоррупционное ведомство, решения по которому будут обсуждены в рамках сессии Центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины (ЦКПД) 11-13 января, пишет газета «Известия».

«Предстоящая реформа системы надзора ставит своей целью усилить лидерство партии в борьбе с коррупцией, создать единую систему борьбы со взяточничеством и обеспечить более полный охват контроля за действиями чиновников», — рассказал изданию эксперт Центра исследований Восточной Азии и ШОС Института международных исследований МГИМО Игорь Денисов.

При этом он отметил, что возглавить ведомство может нынешний глава ЦКПД Чжао Лэцзи.

В декабре в КНР возбудили дело против экс-члена политбюро ЦК КПК по подозрению во взяточничестве.

Также эксперт в разговоре с НСН предложил перенять опыт Китая в борьбе с коррупцией и наркобизнесом