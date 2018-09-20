СМИ: Emirates собирается купить Etihad и стать крупнейшей авиакомпанией мира

Авиакомпания Emirates из Дубая ведёт переговоры по приобретению конкурентов — Etihad из Абу-Даби. В случае совершения сделки она может стать крупнейшим авиаперевозчиком в мире по числу перевозимых пассажиров.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на четыре источника, знакомых с переговорами между двумя авиакомпаниями ОАЭ.

Отмечается, что переговоры находятся на ранней стадии. Предполагается, что Emirates выкупит основной бизнес Etihad в области авиаперевозок, при этом за последней останется техобслуживание самолётов.

На официальном уровне в авиакомпаниях опровергают информацию о ведущихся переговорах.

В прошлом году немецкая Lufthansa приобрела большую часть активов Air Berlin.