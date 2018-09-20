СМИ: Emirates собирается купить Etihad и стать крупнейшей авиакомпанией мира
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- globallookpress.com
Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на четыре источника, знакомых с переговорами между двумя авиакомпаниями ОАЭ.
Отмечается, что переговоры находятся на ранней стадии. Предполагается, что Emirates выкупит основной бизнес Etihad в области авиаперевозок, при этом за последней останется техобслуживание самолётов.
На официальном уровне в авиакомпаниях опровергают информацию о ведущихся переговорах.
В прошлом году немецкая Lufthansa приобрела большую часть активов Air Berlin.