Захарова подтвердила визит Лаврова в Боснию и Герцеговину

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправится с визитом в Боснию и Герцеговину, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова подтвердила визит Лаврова в Боснию и Герцеговину
  • РИА Новости

По её словам, визит назначен на пятницу, 21 сентября.

«В Сараеве планируются встречи с членами президиума Боснии и Герцеговины и с министром иностранных дел этого государства», — сообщила она.

Она рассказала, что во время поездки готовится подписание плана консультаций между министерствами иностранных дел двух стран на 2019—2020 годы.

«В Баня-Луке министр иностранных дел России проведет беседу с президентом Республики Сербской (Милорадом. — RT) Додиком, примет участие в церемонии открытия памятной доски в ознаменование освящения и закладки первого камня в фундамент православного храма в память о семье российского императора Николая II», — добавила дипломат.

Ранее в МИД России сообщили, что Лавров отправится с визитом в Боснию и Герцеговину.

RT ведёт прямую трансляцию.

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