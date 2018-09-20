Захарова рассказала о проработке встречи Лаврова с главой МИД Японии на полях ГА ООН

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы МИД Японии Таро Коно на полях Генеральной Ассамблеи ООН прорабатывается.
Захарова рассказала о проработке встречи Лаврова с главой МИД Японии на полях ГА ООН
  • РИА Новости

«Да, прорабатывается большое количество встреч, включая и встречу с японскими коллегами», — цитирует РИА Новости Захарову.

Ранее также сообщалось, что встреча глав МИД стран — участниц ядерной сделки с Ираном пройдёт на Генассамблее ООН.

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