Захарова рассказала о проработке встречи Лаврова с главой МИД Японии на полях ГА ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы МИД Японии Таро Коно на полях Генеральной Ассамблеи ООН прорабатывается.

РИА Новости

«Да, прорабатывается большое количество встреч, включая и встречу с японскими коллегами», — цитирует РИА Новости Захарову. Ранее также сообщалось, что встреча глав МИД стран — участниц ядерной сделки с Ираном пройдёт на Генассамблее ООН.