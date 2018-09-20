СМИ: ВВС США находятся в «трудном положении» из-за нехватки кадров

Военно-воздушные силы США находятся в «трудном положении» из-за перегруженности отрасли и дефицита подготовленных кадров, пишет The National Interest со ссылкой на исследования центра RAND и Счётной палаты страны.

По данным издания, результаты исследования рисуют «мрачную картину» в отрасли военной авиации США.

Отмечается, что ведомства провели анализ возможных конфликтов будущего, в том числе при участии России и Китая. Из результатов следует, что в случае длительного регионального конфликта процент удачных воздушных атак и авиаударов США будет составлять 62% и 65% соответственно.

Кроме того, портал подчёркивает, что в сценариях операций по принуждению к миру ВВС США сможет обеспечить только 29% потребностей в сфере разведки и рекогносцировки, а также 40% в миссиях специального назначения и 46% в нанесении авиаударов.

Ранее The National Interest назвал российский истребитель Су-35, который находится на вооружении Военно-воздушных сил Китая, ночным кошмаром для авиации США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.