Помпео назвал Китай угрозой для экономики США

Китай является большей угрозой для экономики США, чем Россия, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

«Если они хотят проявлять свою силу на мировой арене, то пусть они ведут себя, как подобает глобальным лидерам», — сказал он в интервью Fox News.

По словам Помпео, в долгосрочной перспективе Китай является для США большей угрозой американской экономике, чем Россия.

При этом он отметил, что Вашингтон вынужден «давать отпор» и Москве, а также «сдерживать Россию там, где это возможно».

Ранее стало известно, что американское оборонное ведомство в своей новой стратегии в области кибербезопасности рассматривает Россию и КНР в качестве основных киберугроз, стоящих перед Соединёнными Штатами.