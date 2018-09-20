Помпео назвал Китай угрозой для экономики США
«Если они хотят проявлять свою силу на мировой арене, то пусть они ведут себя, как подобает глобальным лидерам», — сказал он в интервью Fox News.
По словам Помпео, в долгосрочной перспективе Китай является для США большей угрозой американской экономике, чем Россия.
При этом он отметил, что Вашингтон вынужден «давать отпор» и Москве, а также «сдерживать Россию там, где это возможно».
Ранее стало известно, что американское оборонное ведомство в своей новой стратегии в области кибербезопасности рассматривает Россию и КНР в качестве основных киберугроз, стоящих перед Соединёнными Штатами.