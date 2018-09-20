ООН не намерена вмешиваться в переговорный процесс США и КНДР

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Организация объединённых наций (ООН) не намерена вмешиваться в переговорный процесс между США и КНДР, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По словам главы организации, параллельные инициативы могут осложнить процесс переговоров.

«Основываясь на том, что решат две стороны, мы будем готовы сыграть свою роль. Что мы не собираемся делать — это вмешиваться в переговоры или выступать с параллельными инициативами», — сказал Гутерреш в эфире CNN.

Ранее США поздравили КНДР и Южную Корею с успешным итогом саммита в Пхеньяне.

Представители КНДР и Южной Кореи по итогам переговоров в Пхеньяне достигли соглашения о мерах по денуклеаризации, устранению угрозы войны и установлению доверия.

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