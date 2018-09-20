ООН не намерена вмешиваться в переговорный процесс США и КНДР
По словам главы организации, параллельные инициативы могут осложнить процесс переговоров.
«Основываясь на том, что решат две стороны, мы будем готовы сыграть свою роль. Что мы не собираемся делать — это вмешиваться в переговоры или выступать с параллельными инициативами», — сказал Гутерреш в эфире CNN.
Ранее США поздравили КНДР и Южную Корею с успешным итогом саммита в Пхеньяне.
Представители КНДР и Южной Кореи по итогам переговоров в Пхеньяне достигли соглашения о мерах по денуклеаризации, устранению угрозы войны и установлению доверия.