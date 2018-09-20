Оператор спутников опубликовал снимки следов авиаудара Израиля по САР

Оператор коммерческих спутников ImageSat International опубликовал фотографии, которые, по данным компании, демонстрируют результаты авиаудара ВВС Израиля по объектам Сирии, во время которого был ошибочно сбит российский самолёт Ил-20.

Соответствующее сообщение оператор опубликовал в Twitter.

«Склад боеприпасов, атакованный два дня назад в Латакии… полностью уничтожен», — отметили в компании.

При этом на опубликованных снимках видно разрушенное здание с указанием габаритов.

Ранее стало известно, что делегация Израиля с главой израильских ВВС Амикамом Норкином отправится в Москву для передачи данных о крушении российского самолёта Ил-20 в Сирии.

Также в армии Израиля заявили о готовности предоставить России всю информацию, необходимую для расследования крушения Ил-20.