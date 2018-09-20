Оператор спутников опубликовал снимки следов авиаудара Израиля по САР
Соответствующее сообщение оператор опубликовал в Twitter.
«Склад боеприпасов, атакованный два дня назад в Латакии… полностью уничтожен», — отметили в компании.
Preliminary #BDA - the ammunition warehouse striked two day ago in #Latakia, #Syria, is completely destroyed. pic.twitter.com/Wg5MRgiOFR— imagesatintl (@imagesatint) 19 сентября 2018 г.
При этом на опубликованных снимках видно разрушенное здание с указанием габаритов.
Ранее стало известно, что делегация Израиля с главой израильских ВВС Амикамом Норкином отправится в Москву для передачи данных о крушении российского самолёта Ил-20 в Сирии.
Также в армии Израиля заявили о готовности предоставить России всю информацию, необходимую для расследования крушения Ил-20.