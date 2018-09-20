Оператор спутников опубликовал снимки следов авиаудара Израиля по САР

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Оператор коммерческих спутников ImageSat International опубликовал фотографии, которые, по данным компании, демонстрируют результаты авиаудара ВВС Израиля по объектам Сирии, во время которого был ошибочно сбит российский самолёт Ил-20.

Соответствующее сообщение оператор опубликовал в Twitter.

«Склад боеприпасов, атакованный два дня назад в Латакии… полностью уничтожен», — отметили в компании.

При этом на опубликованных снимках видно разрушенное здание с указанием габаритов.

Ранее стало известно, что делегация Израиля с главой израильских ВВС Амикамом Норкином отправится в Москву для передачи данных о крушении российского самолёта Ил-20 в Сирии.

Также в армии Израиля заявили о готовности предоставить России всю информацию, необходимую для расследования крушения Ил-20.

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