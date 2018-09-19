Генсек НАТО прокомментировал итоги межкорейского саммита
- Reuters
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Приветствую результаты последнего межкорейского саммита. Это реальный шаг вперёд. Я надеюсь, это приведёт к денуклеаризации Корейского полуострова, что поможет закрепить мир и безопасность в данном регионе», — отметил он.
I welcome the outcome of the recent inter-Korean Summit. This is a real step forward. I hope this will lead to the denuclearization of the Korean Peninsula, which will help cement peace & security in the region.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 19 сентября 2018 г.
Ранее в МИД России указали, что российская сторона приветствует договорённости между Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином, которые были достигнуты в ходе межкорейского саммита в Пхеньяне.