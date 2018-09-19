Генсек НАТО прокомментировал итоги межкорейского саммита

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал итоги межкорейского саммита, на котором встретились президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и глава КНДР Ким Чен Ын.
Генсек НАТО прокомментировал итоги межкорейского саммита
  • Reuters

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Приветствую результаты последнего межкорейского саммита. Это реальный шаг вперёд. Я надеюсь, это приведёт к денуклеаризации Корейского полуострова, что поможет закрепить мир и безопасность в данном регионе», — отметил он.

Ранее в МИД России указали, что российская сторона приветствует договорённости между Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином, которые были достигнуты в ходе межкорейского саммита в Пхеньяне.

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