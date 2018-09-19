Полиция в США проверяет сообщения о стрельбе в городе Миддлтон

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Полиция в США проверяет сообщения о стрельбе в городе Миддлтон в штате Висконсин.
Полиция в США проверяет сообщения о стрельбе в городе Миддлтон
  • © Ann Parry/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ABC News.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших не поступала.

13 сентября в американском штате Калифорния мужчина застрелил пять человек и покончил с собой.

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