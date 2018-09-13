В Калифорнии мужчина застрелил пять человек

Короткая ссылка
В американском штате Калифорния мужчина застрелил пять человек, после чего сам погиб.
В Калифорнии мужчина застрелил пять человек
  • © Global Look Press

Об этом сообщает CBS.

Отмечается, что злоумышленник пришёл в офис транспортной компании города Бейкерсфилд вместе со своей супругой. Там у него произошёл конфликт с другим посетителем, что и привело к стрельбе, в которой погиб оппонент стрелка, его собственная жена и ещё один посетитель, который в тот момент вошёл в офис.

После этого мужчина отправился к жилому дому и застрелил ещё двух человек.

Далее стрелок похитил машину, в которой находились женщина и ребёнок, однако им удалось скрыться.

По данным телекомпании, в какой-то момент убийца привлёк внимание полиции. После этого он совершил самоубийство.

Причина произошедшего на данный момент неизвестна.

Ранее СМИ сообщили о стрельбе в ночном клубе в американском Мемфисе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить