В Калифорнии мужчина застрелил пять человек

В американском штате Калифорния мужчина застрелил пять человек, после чего сам погиб.

Об этом сообщает CBS.

Отмечается, что злоумышленник пришёл в офис транспортной компании города Бейкерсфилд вместе со своей супругой. Там у него произошёл конфликт с другим посетителем, что и привело к стрельбе, в которой погиб оппонент стрелка, его собственная жена и ещё один посетитель, который в тот момент вошёл в офис.

После этого мужчина отправился к жилому дому и застрелил ещё двух человек.

Далее стрелок похитил машину, в которой находились женщина и ребёнок, однако им удалось скрыться.

По данным телекомпании, в какой-то момент убийца привлёк внимание полиции. После этого он совершил самоубийство.

Причина произошедшего на данный момент неизвестна.

Ранее СМИ сообщили о стрельбе в ночном клубе в американском Мемфисе.