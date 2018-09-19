На RT America выходит первая дневная новостная программа

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RT
В среду, 19 сентября, на RT America выходит первая в истории канала оригинальная дневная информационная программа The Question.
На RT America выходит первая дневная новостная программа

    The Question будет освещать главные новости дня, рассказывать о событиях в сфере технологий, науки и спорта. Программа будет выходить в эфир ежедневно в 12:00, 13:00 и 14:00 по стандартному восточному времени.

    По словам директора информационного вещания RT America Михаила Солодовникова, это «умное телевидение для любознательной аудитории».

    «Дайте нам полчаса — и вы узнаете обо всём мире больше, чем после нескольких часов просмотра любых других внутренних новостей», — отметил он.

    Вести программу будет Анна Парампил, которая работает на RT с 2014 года.

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