На RT America выходит первая дневная новостная программа

В среду, 19 сентября, на RT America выходит первая в истории канала оригинальная дневная информационная программа The Question.

The Question будет освещать главные новости дня, рассказывать о событиях в сфере технологий, науки и спорта. Программа будет выходить в эфир ежедневно в 12:00, 13:00 и 14:00 по стандартному восточному времени.

По словам директора информационного вещания RT America Михаила Солодовникова, это «умное телевидение для любознательной аудитории».

«Дайте нам полчаса — и вы узнаете обо всём мире больше, чем после нескольких часов просмотра любых других внутренних новостей», — отметил он.

Вести программу будет Анна Парампил, которая работает на RT с 2014 года.