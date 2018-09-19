Посол: Палестина поддерживает Россию в вопросе Крыма
Он ответил на вопрос об отношении властей Палестины к статусу Крыма и результатам референдума, проведённого на полуострове.
«Наша позиция по этой теме достаточно чёткая. Мы прекрасно понимаем, что произошло в Крыму, и мы подтверждаем нашу позицию поддержать действия России по этому вопросу», — сказал посол.
По его словам, жители Палестины выступают за своё право на самоопределение и считают, что «и любой другой народ имеет такое право».
Посол отметил, что Палестина может официально признать российский статус Крыма в результате обсуждения насущных вопросов на двусторонней основе.
Ранее спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон считает: Крым должен быть с Украиной.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.