Посол: Палестина поддерживает Россию в вопросе Крыма

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Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в интервью газете «Известия» заявил, что палестинские власти поддерживают позицию российской стороны относительно Крыма.

Он ответил на вопрос об отношении властей Палестины к статусу Крыма и результатам референдума, проведённого на полуострове.

«Наша позиция по этой теме достаточно чёткая. Мы прекрасно понимаем, что произошло в Крыму, и мы подтверждаем нашу позицию поддержать действия России по этому вопросу», — сказал посол. 

По его словам, жители Палестины выступают за своё право на самоопределение и считают, что «и любой другой народ имеет такое право».

Посол отметил, что Палестина может официально признать российский статус Крыма в результате обсуждения насущных вопросов на двусторонней основе.

Ранее спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон считает: Крым должен быть с Украиной.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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