Трамп прокомментировал крушение Ил-20
- Reuters
«На основе изучения фактов можно сделать вывод, что Сирия сбила российский самолёт. Я понимаю, что погибли по меньшей мере 14 человек, и это очень печально… это не очень хорошая ситуация», — сказал он.
По данным Минобороны России, Ил-20 был сбит средствами ПВО Сирии из-за того, что израильские лётчики прикрывались российским самолётом.
Позднее российский лидер Владимир Путин в разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху указал на то, что операции ВВС Израиля на территории САР нарушают её суверенитет.