Трамп прокомментировал крушение Ил-20

Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой назвал очень печальным крушение российского Ил-20 в Сирии.

«На основе изучения фактов можно сделать вывод, что Сирия сбила российский самолёт. Я понимаю, что погибли по меньшей мере 14 человек, и это очень печально… это не очень хорошая ситуация», — сказал он.

По данным Минобороны России, Ил-20 был сбит средствами ПВО Сирии из-за того, что израильские лётчики прикрывались российским самолётом.

Позднее российский лидер Владимир Путин в разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху указал на то, что операции ВВС Израиля на территории САР нарушают её суверенитет.