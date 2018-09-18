Трамп рассказал о просьбе Польши о размещении американских военных
- Reuters
Об этом сообщает Bloomberg.
«Мы очень серьёзно к этому относимся», — сказал он, отметив, что если в Польше этого хотят, то в США «обязательно обсудят это».
Данное заявление американский лидер сделал во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне.
Ранее Трамп заявил о важности безопасности Польши.
15 сентября глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что видит реальные шансы на размещение в стране военных баз США на постоянной основе.