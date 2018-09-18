Трамп рассказал о просьбе Польши о размещении американских военных

Глава США Дональд Трамп заявил, что власти Соединённых Штатов рассмотрят просьбу Польши о размещении в стране американского воинского контингента.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы очень серьёзно к этому относимся», — сказал он, отметив, что если в Польше этого хотят, то в США «обязательно обсудят это».

Данное заявление американский лидер сделал во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне.

Ранее Трамп заявил о важности безопасности Польши.

15 сентября глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что видит реальные шансы на размещение в стране военных баз США на постоянной основе.