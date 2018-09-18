В Госдепе считают, что Россия не пойдёт на условия США по санкциям
- AFP
Об этом, как информирует РИА Новости, заявила заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
По её словам, первый раунд санкций вступил в силу 22 августа.
«Она (Москва. — RT) должна предпринять действия для раскрытия своей деятельности, связанной с химическим оружием. У нас, однако, нет иллюзий, что Россия предпримет шаги, необходимые для отмены этих санкций», — заявила она.
Ранее в Госдепартаменте заявили, что американская сторона готовит новый «жёсткий» пакет санкций против России.
Как отмечалось, санкции могут вступить в силу в связи с отказом России в доступе к различным объектам для получения данных о том, что страна не собирается «использовать химоружие в будущем».
Журналист Владимир Соловьёв прокомментировал ФАН заявление американского ведомства.