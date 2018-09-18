Послы Нидерландов и Швейцарии вызваны в МИД России

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Послы Нидерландов и Швейцарии вызваны в Министерство иностранных дел России, заявили в пресс-службе российского ведомства.
Послы Нидерландов и Швейцарии вызваны в МИД России
  • РИА Новости

Как отмечается, посол Нидерландов Рене Джонс-Бос была приглашена «в связи с продолжающейся кампанией по нагнетанию шпиономании».

«Внимание нидерландской стороны было привлечено к недопустимости провоцирования через СМИ спекуляций, в том числе касающихся наиболее острых проблем международной политики, которые могут нанести дополнительный ущерб и без того подорванным двусторонним отношениям», — говорится в сообщении.

Также в МИД был вызван швейцарский посол в Москве Ив Росье, от которого потребовали разъяснений «в связи со звучащими в последние дни в Швейцарии бездоказательными обвинениями в адрес» России в наращивании активности российских спецслужб.

Дипломаты указали послу на то, что продолжение подобной риторики может нанести ущерб конструктивно развивающимся отношениям двух стран.

17 сентября стало известно, что швейцарская сторона ужесточила процедуру рассмотрения аккредитаций для российских дипломатов. 

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