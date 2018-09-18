В Мексике обнаружили грузовик со 157 трупами

Недалеко от мексиканского города Гвадалахара был обнаружен грузовик с холодильным прицепом, где находились 157 трупов.

Об этом сообщает Mexico Daily News.

Отмечается, что прицеп брошенного грузовика был временным хранилищем трупов, для которых не хватило места в государственных моргах.

По данным издания, транспортное средство бросили вблизи жилых домов, не предупредив при этом местные власти о подобном шаге. Вскоре запах из машины начал тревожить местное население.

В настоящее время начато расследование, полиция намерена выяснить, как и почему грузовик с трупами оказался возле населённой территории.

Уточняется, что из-за вспышки преступности в стране подобная практика хранения тел не является чем-то новым, однако такие «морги на колёсах» не должны стоять у населённых кварталов.

Ранее прокурор мексиканского штата Веракрус Хорхе Уинклер рассказал об обнаружении на территории региона 166 человеческих черепов в тайном захоронении.