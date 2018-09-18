В Мексике обнаружили грузовик со 157 трупами

Короткая ссылка
Недалеко от мексиканского города Гвадалахара был обнаружен грузовик с холодильным прицепом, где находились 157 трупов.
В Мексике обнаружили грузовик со 157 трупами
  • Reuters

Об этом сообщает Mexico Daily News.

Отмечается, что прицеп брошенного грузовика был временным хранилищем трупов, для которых не хватило места в государственных моргах.

По данным издания, транспортное средство бросили вблизи жилых домов, не предупредив при этом местные власти о подобном шаге. Вскоре запах из машины начал тревожить местное население.

В настоящее время начато расследование, полиция намерена выяснить, как и почему грузовик с трупами оказался возле населённой территории.

Уточняется, что из-за вспышки преступности в стране подобная практика хранения тел не является чем-то новым, однако такие «морги на колёсах» не должны стоять у населённых кварталов.

Ранее прокурор мексиканского штата Веракрус Хорхе Уинклер рассказал об обнаружении на территории региона 166 человеческих черепов в тайном захоронении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить