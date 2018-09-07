В Мексике нашли более 160 человеческих черепов в тайном захоронении

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Прокурор мексиканского штата Веракрус Хорхе Уинклер рассказал об обнаружении на территории региона 166 человеческих черепов в тайном захоронении.

Об этом сообщает Associated Press.

Уинклер отметил, что из соображения безопасности не будет раскрывать точное место нахождения захоронения, при этом он указал, что останки были похоронены более двух лет назад и, возможно, в скором времени будут найдены новые.

Уточняется, что также были найдены предметы одежды, 114 удостоверений личности и множество личных вещей.

По словам прокурора, тайное захоронение было найдено после того, как их источник сообщил о наличии места, где похоронены «сотни тел». Поиски тайной могилы велись в течение месяца. Для её обнаружения специалистами использовались зонды, беспилотники и особые подземные радары.

В январе сообщалось, что в Мексике нашли более 100 тайных захоронений с сотнями трупов.

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