Тайфун «Мангхут» нанёс Китаю ущерб на сумму свыше $760 млн

Короткая ссылка
Экономический ущерб Китая от тайфуна «Мангхут» составил 5,2 млрд юаней ($764 млн), сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР.
Тайфун «Мангхут» нанёс Китаю ущерб на сумму свыше $760 млн
  • Reuters

Отмечается, что в результате удара стихии погибли пять человек в пяти провинциях страны, один пропал без вести. 

Сильнее всего от тайфуна пострадала южная провинция Гуандун.

Также в той или иной степени затронуты провинции Хайнань, Хунань, Гуйчжоу, а также Гуанси-Чжуанский автономный район.

По данным министерства, 1,6 млн жителей были временно перемещены из пострадавших районов в безопасные места.

В данных районах продолжается работа по ликвидации последствий удара стихии.

Ранее сообщалось, что в Гонконге в результате обрушившегося на регион тайфуна пострадал 391 человек.

16 сентября сообщалось, что «Мангхут», ударивший по Филиппинам, обрушился на провинцию Гуандун на юге Китая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить