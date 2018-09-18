Тайфун «Мангхут» нанёс Китаю ущерб на сумму свыше $760 млн
- Reuters
Отмечается, что в результате удара стихии погибли пять человек в пяти провинциях страны, один пропал без вести.
Сильнее всего от тайфуна пострадала южная провинция Гуандун.
Также в той или иной степени затронуты провинции Хайнань, Хунань, Гуйчжоу, а также Гуанси-Чжуанский автономный район.
По данным министерства, 1,6 млн жителей были временно перемещены из пострадавших районов в безопасные места.
В данных районах продолжается работа по ликвидации последствий удара стихии.
Ранее сообщалось, что в Гонконге в результате обрушившегося на регион тайфуна пострадал 391 человек.
16 сентября сообщалось, что «Мангхут», ударивший по Филиппинам, обрушился на провинцию Гуандун на юге Китая.