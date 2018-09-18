Walmart изымет из продажи одежду с символикой СССР

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Американская сеть супермаркетов Walmart пообещала изъять из продажи одежду с символикой СССР в ответ на запрос представителей Литвы, заявила пресс-секретарь литовского МИД Раса Якилайтене.
Walmart изымет из продажи одежду с символикой СССР
  • Reuters

«Посол Литвы в США получил ответ руководства Walmart на направленное ему письмо, в котором содержится обещание в ближайшее время изъять из продажи товары с советской символикой», — цитирует BNS дипломата.

Как отмечается, посол Литвы ранее направил руководству компании послание с призывом снять с продажи одежду с символикой СССР.

Ранее МИД Литвы выразил возмущение изображением советской символики на продукции аdidas.

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