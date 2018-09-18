Walmart изымет из продажи одежду с символикой СССР

Американская сеть супермаркетов Walmart пообещала изъять из продажи одежду с символикой СССР в ответ на запрос представителей Литвы, заявила пресс-секретарь литовского МИД Раса Якилайтене.

«Посол Литвы в США получил ответ руководства Walmart на направленное ему письмо, в котором содержится обещание в ближайшее время изъять из продажи товары с советской символикой», — цитирует BNS дипломата.

#BREAKING American retail giant @Walmart tells Lithuanian ambassador it will stop selling products with Soviet hammer and sickle symbols after criticism: foreign ministry spokeswoman pic.twitter.com/I39VWoG19N — BNS Lithuania (@BNSLithuania) 18 сентября 2018 г.

Как отмечается, посол Литвы ранее направил руководству компании послание с призывом снять с продажи одежду с символикой СССР.

Ранее МИД Литвы выразил возмущение изображением советской символики на продукции аdidas.