Слушания по делу российских моряков в Ливии перенесены на 9 октября

Суд Триполи, который рассматривает дело двух российских моряков с танкера «Теметерон», в третий раз перенёс дату слушаний — теперь на 9 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Ливии Ивана Молоткова.

«На данный момент ясно, что суд перенесён на 9 октября. Мы не можем говорить с определённостью, будет ли в этот день вынесен приговор, так как в условиях складывающейся в стране ситуации сложно говорить о чём-то наверняка», — заявил Молотков.

Он отметил, что вердикт должны были объявить ещё две недели назад, но в связи с последними событиями в Триполи его оглашение отложили.

Дипломат выразил надежду на то, что «9 октября что-то всё-таки прояснится».

Отмечается, что суд проводил слушания по делу россиян 14 августа, потом откладывал рассмотрение на 4 и 18 сентября.

В декабре 2017 года глава контактной группы по Ливии при МИД России и Госдуме Лев Деньгов в интервью RT рассказал о ходе решения вопроса возвращения удерживаемых в Ливии российских моряков.

Танкер «Теметерон» был задержан в ночь с 28 на 29 июня 2016 года в 17 морских милях от ливийского побережья по обвинению в контрабанде нефти.