Путин призвал не сравнивать ситуацию с Ил-20 со сбитым Турцией Су-24

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что не стоит сравнивать ситуацию с российским самолётом Ил-20 и событиями 2015 года, когда Турция сбила Су-24 ВКС России.

«Что касается сравнения с известными событиями, когда турецким истребителем был сбит наш самолёт, — это всё-таки другая ситуация. Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолёт. Здесь это скорее похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолёт не сбивал наш самолёт. Но, безусловно, мы ещё должны в этом серьёзно разобраться», — сказал президент России.

В ночь на 18 сентября в Министерстве обороны сообщили, что в акватории Средиземного моря во время атаки израильских самолётов F-16 на сирийские объекты пропал российский самолёт Ил-20.

Позднее его обломки были найдены у берегов Латакии.