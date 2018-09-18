Турция усилит военное присутствие в сирийском Идлибе

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Турция намерена отправить в сирийский Идлиб дополнительный военный контингент согласно договору с Россией о демилитаризованной зоне в регионе, заявил глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
Турция усилит военное присутствие в сирийском Идлибе
  • Reuters

«Террористические группы оттуда уйдут, будет отведено тяжёлое вооружение, останутся мирные жители и умеренная оппозиция с небольшим количеством лёгкого оружия. Турция и Россия будут вместе контролировать этот процесс. Нам нужно ввести в Идлиб дополнительные военные силы. Таким образом, этот регион будет очищен от террористов. Мы подписали соглашение, никаких сомнений нет, там всё понятно. Будем продолжать работать», — цитирует турецкого дипломата РИА Новости.

17 сентября Путин и Эрдоган провели встречу в Сочи, которая продолжалась около 4,5 часа. 

Лидеры договорились о создании демилитаризованной зоны в районе сирийской провинции Идлиб.

В Госдепартаменте заявили, что приветствуют усилия России и Турции по Сирии.

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