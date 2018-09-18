ЕК расширяет расследование в отношении трёх немецких автоконцернов

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Еврокомиссия намерена расширить расследование в отношении некоторых немецких автоконцернов для установления возможного сговора компаний не конкурировать друг с другом при разработке технологий, снижающих объём вредных выхлопов.
ЕК расширяет расследование в отношении трёх немецких автоконцернов
  • Reuters

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на комиссара ЕС по вопросам конкуренции Маргрету Вестагер.

«Комиссия проведёт более тщательное расследование с целью установить, договорились ли BMW, Daimler и VW не конкурировать друг с другом при разработке и внедрении важных технологий, обеспечивающих снижение объёмов выброса вредных выхлопов бензиновых и дизельных автомобилей», — сказала Вестагер.

Как пишет издание, подтверждение подозрений будет означать, что автоконцерны лишили потребителей возможности «приобретать более чистые в экологическом отношении автомобили, хотя  соответствующие технологии уже имелись».

В июне 2017 года прокуратура Германии включила Audi в расследование по делу о Дизельгейте.

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