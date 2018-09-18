Производитель: сбитый у берегов Сирии Ил-20 был полностью исправен

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В компании «Ильюшин» заявили, что сбитый в результате провокационных действий Израиля у берегов Сирии российский самолёт был полностью исправен.
Производитель: сбитый у берегов Сирии Ил-20 был полностью исправен
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании-производителя самолёта Ил.

«ПАО «Ил» информирует, что самолёт Минобороны России Ил-20, сбитый в небе Сирии, последний раз проходил капитальный ремонт в 2011 году, был полностью исправен и должен был эксплуатироваться как минимум до 2021 года», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что «вина за сбитый российский самолёт и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне».

По данным российского военного ведомства, израильские лётчики, прикрываясь российским самолётом, подставили Ил-20 под огонь средств ПВО Сирии. В результате погибли 15 российских военнослужащих.

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