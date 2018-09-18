Япония призвала КНДР перейти к конкретным шагам по ядерному разоружению

Японское правительство призвало лидера КНДР Ким Чен Ына перейти к конкретным шагам по выполнению достигнутых ранее договорённостей по ядерному разоружению после саммита с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.

Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

«Важно, чтобы достигнутые Северной Кореей и США договорённости, включая обещания, данные Северной Кореей для полной денуклеаризации, были осуществлены. Мы надеемся, что саммит Южной и Северной Кореи приведёт к конкретным шагам», — цитирует секретаря РИА Новости.

Ранее Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин прибыли в резиденцию в Пхеньяне на одной машине.

Президент Южной Кореи прилетел в столицу КНДР для участия в переговорах со своим северокорейским коллегой.