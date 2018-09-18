Ким Чен Ын встретил президента Южной Кореи в аэропорту Пхеньяна

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Борт президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина прибыл в столицу КНДР, где пройдут переговоры южнокорейского главы с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает «Рёнхап».

Самолёт приземлился в пхеньянском аэропорту Сунан.

Отмечается, что Ким Чен Ын «неожиданно» прибыл в аэропорт, чтобы встретить южнокорейского коллегу.

Ранее стало известно, что Мун Чжэ Ин вылетел в КНДР в сопровождении делегации в составе порядка 110 человек.

18 и 19 сентября пройдут переговоры двух лидеров, в ходе которых будет обсуждена денуклеаризация Корейского полуострова.

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