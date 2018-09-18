Ким Чен Ын встретил президента Южной Кореи в аэропорту Пхеньяна
Самолёт приземлился в пхеньянском аэропорту Сунан.
Отмечается, что Ким Чен Ын «неожиданно» прибыл в аэропорт, чтобы встретить южнокорейского коллегу.
(URGENT) N. Korean leader Kim makes surprise appearance to welcome S. Korean president at airport https://t.co/vvmGYHTFO0— Yonhap News Agency (@YonhapNews) 18 сентября 2018 г.
Ранее стало известно, что Мун Чжэ Ин вылетел в КНДР в сопровождении делегации в составе порядка 110 человек.
18 и 19 сентября пройдут переговоры двух лидеров, в ходе которых будет обсуждена денуклеаризация Корейского полуострова.