Президент Южной Кореи вылетел в КНДР

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправился на самолёте в Пхеньян, где состоится его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что вместе с южнокорейским лидером в столицу КНДР вылетели около 110 человек, в том числе чиновники, персонал и представители бизнеса. 

По данным агентства, 16 сентября в Пхеньян также прибыла первая делегация в составе 90 южнокорейских чиновников. 

Ранее стало известно, что Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын проведут переговоры в Пхеньяне 18 и 19 сентября. В ходе саммита будет обсуждена денуклеаризация Корейского полуострова. 

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