Президент Южной Кореи вылетел в КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправился на самолёте в Пхеньян, где состоится его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что вместе с южнокорейским лидером в столицу КНДР вылетели около 110 человек, в том числе чиновники, персонал и представители бизнеса.

По данным агентства, 16 сентября в Пхеньян также прибыла первая делегация в составе 90 южнокорейских чиновников.

(LEAD) Moon heads to Pyongyang for historic summit with Kim https://t.co/6vc6kVZgmA — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 17 сентября 2018 г.

Ранее стало известно, что Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын проведут переговоры в Пхеньяне 18 и 19 сентября. В ходе саммита будет обсуждена денуклеаризация Корейского полуострова.